Lazio, Immobile recupera per il Bologna: niente accertamenti, domani in campo per la rifinitura

Cresce sempre di più l’ottimismo per le condizioni di Immobile in casa Lazio. Il bomber biancoceleste contro il Milan è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Troppo dolore al collo del piede destro per il capitano laziale dopo l’impatto sulla tibia di Kalulu al 64’. In seguito al tentativo per un possibile rientro lo staff medico in accordo con Sarri ha deciso di non rischiare nulla visto anche il risultato in quel momento era già compromesso (3-0). Una decisione tanto difficile quanto lungimirante. Troppo importante avere a disposizione l’unica punta centrale in rosa per l’imminente tour de force di febbraio.

Lazio, Immobile verso il recupero: domani è atteso in campo

Un po’ per la difficile partita di San Siro, un po’ per il mancato fischio da parte del direttore di gara Sozza, Immobile è rientrato in panchina molto nervoso. Il numero 17 si è anche scagliato contro la squadra arbitrale: «Una banda di scarsi oh». Non ci stava a lasciare i suoi compagni in un momento così difficile, ma alla fine dei conti è stata la scelta giusta. Sarri da ieri sera ha iniziato a incrociare le dita per il suo capitano. Perdere la propria punta di diamante con una media di oltre un gol a partita (1,3) in un periodo così ricco di impegni sarebbe stato deleterio. Le prime impressioni sembravano buone visto che per lasciare San Siro Immobile non ha avuto bisogno neanche dell’ausilio delle stampelle. Ogni tipo di valutazione è stata però rimandata ad oggi. Come anticipato, il calciatore sarebbe stato mandato in Paideia per accertamenti solamente se i primi controlli a Formello non avessero dato gli esiti sperati. Detto ciò, in mattinata Immobile è rimasto nel Lazio Training Center iniziando i trattamenti alla caviglia destra che fin da subito riusciva a muovere bene. Morale della favola l’attaccante domani è atteso in campo con il resto dei compagni per la rifinitura anti Bologna. Sarri può tirare un sospiro di sollievo, San Ciro ha fatto un altro miracolo.