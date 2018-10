Lazio, Immobile: «Ho rifiutato ingaggi più alti per restare qui»

Ultimo aggiornamento: 20:54

«Per me è un grande onore giocare nella Lazio, sono rimasto qui nonostante mi avessero offerto ingaggi più alti». Così ha detto Ciro Immobile, rispondendo agli alunni dell'Istituto Sacro Cuore di Gesù Farnesina, ospiti a Formello negli studi di Lazio Style Channel. «Quando sono in campo sento sempre il mio nome e mi emoziono ogni volta - ha rivelato l'attaccante biancoceleste -. E' bello sentirsi chiamare a gran voce da così tante persone all’interno dello stadio». Intrattenendosi con i giovani tifosi, il bomber ha spiegato che «in trasferta la squadra non ha tempo per visitare le varie città: ceniamo, restiamo in camera ed il giorno dopo giochiamo». Invece, «durante gli allenamenti ci prepariamo sulla tecnica, sulla tattica, sulla velocità, sulla mentalità e su come affrontare le varie situazioni di gioco». Ciro, travolto dai quesiti dei piccoli studenti, non si è sottratto alla loro curiosità: «Nel mio tempo libero sto con mia moglie, con le mie figlie e gioco alla PlayStation - ha dichiarato l'ex Siviglia -. Da quando abbiamo iniziato a giocare in Europa, ho meno tempo per stare con la mia famiglia, ma riesco a ritagliarmelo».RECUPERIIntanto, Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo. Milan Badelj, che ieri pomeriggio ha accusato un fastidio alla coscia destra, si è sottoposto ad accertamenti strumentali che non hanno evidenziato lesioni. Una buona notizia per il tecnico, che aspetta il rientro di Durmisi, previsto per la fine di ottobre.