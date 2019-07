Lazio, Immobile guida il gruppo nei boschi. Materazzi: «Radu presto in gruppo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lazio va di corsa. Riscaldamento sul campo dello stadio Zandegiacomo e ripetute intorno al lago di Santa Caterina. Immobile guida il primo gruppo con Acerbi, Adekanye, Parolo, Milinkovic e Lazzari. Nel secondo Cataldi, Lulic, Silva, Correa, Patric e Leiva. Chiudono Luiz Felipe, Andrè Anderson, Luis Alberto, Vavro e Caicedo. Out Marusic e Wallace, oltre ai portieri che lavorano a parte con Grigioni. Insomma, una sgambata intensa prima di sciogliere le gambe nel pomeriggio contro i dilettanti dell’Auronzo Calcio. Sarà l’occasione per vedere all’opera i nuovi, in attesa dei test più probanti con Virtus Entella, Triestina e Mantova.Intanto, sui social network, Matteo Materazzi, procuratore di Radu, conferma che presto il suo assistito si aggregherà al gruppo, dedicandogli un post: «In questi giorni sono state scritte tante cose... Tante bugie. Tanto per iniziare non hai né litigato né giudicato nessuno dei tuoi compagni. Ti sei sempre impegnato lottando per la maglia che ami tanto... E oggi rinunciando a proposte milionarie hai dimostrato ancora una volta che prima di tutto viene la Lazio... La gente che ami... il popolo laziale. Negli ultimi mesi della scorsa stagione hai provato più volte a stringere i denti... ma in alcuni casi non sei riuscito... Il dolore superava la tua grande voglia di indossare la maglia n26. Presto tornerai a disposizione di mister Inzaghi...tornerai a lottare per la tua causa ...la tua ragione di vita professionale... La Lazio».