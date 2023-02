Lazio, ripresa post Salernitana senza Milinkovic. Immobile: «Spero che i tifosi si ricorderanno di me»

Già riprendono le operazioni a Formello per una Lazio che è tornata alla vittoria anche in campionato. Seduta mattutina divisa tra i biancocelesti: scarico per i titolari e allenamento tecnico per chi non ha giocato o al massimo è subentrato all’Arechi. Tra questi però non si sono visti gli infortunati Romagnoli e Radu, ma anche Milinkovic. Il serbo non ha ancora recuperato dai sintomi gastrointestinali che lo hanno fermato a Salerno. Non si è allenato in gruppo nemmeno Marcos Antonio.

Salernitana-Lazio 0-2, Immobile torna al gol anche in campionato e abbatte il muro granata con una doppietta

Le parole di Immobile

Al termine della seduta, tutta la squadra ha festeggiato Immobile nell’area tecnica. Il bomber, nel giorno del suo 33esimo compleanno, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club: «Siamo stati molto lucidi nelle ultime settimane, abbiamo parlato molto e ci siamo detti di non mollare dopo l'Atalanta e di non esaltarci dopo la vittoria di ieri». Sulla classifica e il gruppo: «È molto corta, ogni partita è fondamentale. Il fatto di avere giocatori da tanto tempo qui è sicuramente un punto di forza. Siamo una famiglia, chi sta bene qui non vuole andare via. Negli ultimi anni abbiamo lavorato bene e, in questo, il cambio di allenatore è servito perché era necessario aprire un nuovo ciclo». Su Sarri e le palle inattive: «Il mister chiede il massimo anche dalle situazioni di calcio d'angolo. Possiamo ancora crescere sotto questo aspetto. Oggi è cambiato il modo di attaccare sulle palle inattive rispetto al passato. In più Cataldi e Luis Alberto sono molto bravi a servirci in area».

Sui record e non solo

Poi sui suoi record: «Se il fisico mi assiste proverò a giocare più a lungo possibile. I numeri disono pazzeschi, è bello essere in questa speciale classifica insieme a lui. Continuiamo a guardare avanti. Quando arrivano i gol e le vittorie, poi, è ancora meglio». Un accenno anche a, nel giorno in cui avrebbe compiuto 54 anni: «Mi fa sempre piacere ricordarlo. Le nostre famiglie erano molto legate perché molto numerose». Infine ancora sulla sua esperienza in biancoceleste: «Nel calcio, oltre alle statistiche, nel corso degli anni rimangono le emozioni. La Lazio ha una storia importante con tanti grandi giocatori che ora ricordiamo con gioia. Spero che una volta che avrò smesso, i tifosi si ricorderanno di me. Per ora non mi hanno mai criticato». E il derby: «Lo vivo da tanti anni. Per noi è una partita importante perché lo è per i tifosi, ma vale comunque tre punti determinanti per la classifica».