Lazio, Immobile: «Non era facile gestire l'eredità di Klose»

«Sono soddisfatto di quello che sto facendo qui, perché non era semplice, c'era un'eredità importante da coprire, quella di Klose. Non era facile, ma lavoro con quella tigna, quella cattiveria e anche con un pò di quella testardaggine che mi ha permesso di cancellare le annate passate». Ai microfoni di Sky, Ciro Immobile racconta il momento magico che lo vede in testa alla classifica cannonieri, con 12 gol. «Inzaghi che ha costruito una squadra su di me. Se non avessi rispettato le aspettative - aggiunge il bomber della Lazio - se non fossi stato all'altezza e in grado di gestire la cosa, qualcosa sarebbe cambiato. Siamo cresciuti insieme: lui come allenatore, io come calciatore. Ho finito la maturazione e lui sta cambiando tantissimo da quando abbiamo iniziato». «Questo è il quarto anno che lavoriamo insieme - conclude Immobile - e sta crescendo proprio come allenatore. Entra nella testa dei giocatori, si preoccupa dei giocatori, ci tiene a creare un gruppo e ad avere rapporti con i giocatori all'interno degli spogliatoi».

