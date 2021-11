Lazio, Immobile è guarito. Mosca o Napoli: si decide il rientro

Lo aveva promesso proprio ieri, alla sua Lazio, che sarebbe tornato il prima possibile. Via libera per Ciro Immobile: gli esami effettuati questa mattina in Paideia hanno certificato la risoluzione della lesione di primo grado al polpaccio. Il problema è clinicamente superato, i prossimi allenamenti saranno decisivi per la sua presenza a Mosca per l’impegno di Europa League con la Lokomotiv. Come però fatto intendere ieri dallo stesso bomber, Sarri e Ciro potrebbero procedere con ulteriore cautela al rientro e decidere comunque di rimandarlo al prossimo big match di campionato contro il Napoli. In Russia le temperature saranno bassissime e non si possono correre altri rischi.