C’era una volta l’uomo da 8 milioni di euro: Immobile oggi, un moltiplicatore di soldi e gol

Verso l’infinito e oltre. Immobile come il pupazzo astronauta di Toy Story non ha alcuna intenzione di fermarsi anzi, continua, non solo a fare gol a raffica, ma a frantumare record su record. Con la doppietta al Torino, la quarta stagionale in campionato, la ventunesima con la Lazio, ha raggiunto 99 reti in 146 partite con la maglia biancoceleste. Una media-gol pazzesca di 0,67, superiore a goleador storici come Beppe Signori. Analizzando nel dettaglio, inoltre, dal 2016, anno in cui è arrivato nella capitale, Ciro ha giocato 11.829 minuti, tra campionato e coppe, andando a realizzare un gol ogni 119 minuti. Quasi uno a partita. Con questi numeri e con i parametri attuali, Immobile vale davvero tanto. Né Tare né Lotito, avrebbero mai immaginato che l’investimento di otto milioni di euro effettuato a luglio del 2016 a favore del Siviglia dell’allora ds Monchi, potesse fruttare così tanto. E i suoi 99 gol nel dettaglio fanno capire che tipo d’attaccante completo e moderno sia Ciro Immobile, visto che ha segnato 53 reti con il destro, 11 col sinistro, 11 di testa, 23 su rigore su 26 calciati e uno realizzato su ribattuta dopo un penalty. Non solo. Di questi 99 gol, solo due sono stati “sporcati” da deviazioni: uno con la Spal e l’altro con l’Inter in coppa Italia. Nella classifica dei bomber storici è sesto a sei gol da Rocchi (105), nove da Giordano (108) e ventitré da Chinaglia (122). Ma se continua a viaggiare con questa media, avendo 29 anni, Signori (127) non è irraggiungibile, forse nemmeno Piola a 159. Il suo vero obiettivo.QUESTIONE DI FEELINGCiro deve tanto a se stesso, ma anche a Inzaghi. «Ha costruito la squadra su di me, siamo cresciuti insieme. Lui entra nella testa ai giocatori e insieme vogliamo entrare in Champions», le parole di Immobile ai Signori del Calcio. Il regalo più bello che vorrebbe fare a Simone è il centesimo gol a San Siro per abbattere un altro record, ma soprattutto per sfatare il tabù più vecchio e duro da digerire, ovvero vincere in campionato al Meazza contro il MIlan (non accade dal 1989), la squadra che, sportivamente, Ciro “detesta” di più.