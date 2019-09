Lazio, Immobile croce e delizia contro il Parma: segna e litiga con Inzaghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Protagonista nel bene e nel male. Ciro Immobile spiana la strada alla vittoria della Lazio contro il Parma, ma litiga con Simone Inzaghi a gara in corso. Motivo? L’attaccante non ha accettato la sottrazione al minuto 64 con Caicedo, protestando in maniera plateale davanti a tutto lo stadio. Accomodandosi in panchina, il numero 17 ha avuto un duro faccia a faccia con il mister. «E' assurdo» avrebbe detto Ciro. «Continua così», la replica del mister, riportata dai bordocampisti. Furibondo, deluso e contrariato, Immobile non avrebbe neanche esultato al raddoppio di Marusic. Un episodio che macchia la prestazione dell’attaccante, fino a quel momento da incorniciare. Non solo per il gol all’ottavo minuto, ma anche per l’impegno messo in campo. Insomma, Immobile all'Olimpico è croce e delizia della Lazio, sotto gli occhi del ct dell’Italia, Roberto Mancini, presente in tribuna, che proprio oggi aveva espresso parole d’elogio per l’attaccante: «Ha sempre fatto bene, era stato solo un po’ sfortunato. Il gol in Finlandia gli ha fatto bene», le parole del mister a La Domenica Ventura su Rai2.