Immobile: «Ripartiamo». Diaconale: «Noi danneggiati dal Var e ignorati»

Parola d’ordine «ripartire». In casa Lazio, a poche ore dall’inizio del ritiro punitivo previsto a Formello, i calciatori cercano di compattarsi via social. «Non molliamo mai» scrive Correa, postando una foto del pareggio contro Chievo Verona. Risultato che non è andato giù al tecnico e anche alla società. Più lungo, invece, il messaggio di Immobile: «Mai mollare! Alziamo la testa da uomini, accettiamo le critiche e ripartiamo più forti come già fatto in passato, combattendo per la maglia che indossiamo». Insomma, un post da leader per cercare di caricare la squadra in vista del prossimo match con la Sampdoria, in programma sabato sera all’Olimpico. Ieri sera Immobile insieme a Milinkovic è stato premiato al Gran Galà del Calcio in scena a Milano: Ciro come capocannoniere della passata stagione, Sergej come migliore centrocampista.POLEMICHE E RITIROIntanto, Arturo Dianconale, portavoce del presidente Lotito e responsabile della comunicazione della Lazio, è tornato a parlare degli arbitri: «Lo scorso anno la vittima preferita del Var è stata la Lazio e le polemiche erano ridotte. Quest'anno sono coinvolte altre squadre e il tutto è divampato enormemente». Sul ritiro ha aggiunto: «Ogni ritiro ha un aspetto che può essere inteso come punitivo. Questa volta è uno spunto riflessivo. La squadra, insieme a Inzaghi, vuole ritrovare se stessa ritrovando motivazione e voglia. Ci sono stati degli alti e bassi nelle ultime partite. In fondo la classifica resta importante».