Lazio, Immobile si rivede a Formello. Sarri ritrova Vecino e Casale. L'ex Hernanes: «Spero nella Champions»

Pomeriggio importante a Formello. La Lazio ha iniziato a preparare la sfida contro il Torino dal punto di vista tattico e per la prima volta ha riabbracciato Immobile dopo l'incidente di domenica mattina. Chiacchierata in palestra, poi spazio all'allenamento, nel quale Sarri ha ritrovato Vecino, stavolta al 100% e provato regista, ma anche Casale al centro della difesa. Si tratta di due recuperi fondamentali per sabato, destinati a giocare titolari. L'unico a non allenarsi invece è stato Pellegrini, reduce da qualche fastidio al ginocchio sinistro operato in passato. La preparazione tattica al Torino proseguirà domani pomeriggio.

Le parole del grande ex Hernanes

Intanto oggi pomeriggio nel centro sportivo si è rivisto Hernanes: «Sono passati nove anni da quando uscii da quel cancello a Formello. La forma fisica l’ho persa - ha detto l'ex centrocampista ai canali ufficiali del club - rispondo questo a chi mi chiede di tornare a giocare». Su Sarri: «Per me è piacevole veder giocare la sua squadra, sperando che agguanti la Champions». E ancora sul ritorno: «Venire qui al centro sportivo dopo tanto tempo e vedere la Lazio che da quel periodo ha mantenuto l’asticella sempre alta mi fa piacere. Il centro è totalmente cambiato. Quando giocavo qui dicevo “è il quartier generale di una squadra che vince lo scudetto, da Champions”. Vedo un ambiente maturo. Sarri ha fatto un grande lavoro, merita di centrare un obiettivo così importante. Per il club, il presidente Lotito e Tare, che sono tutti ancora qui».

Hernanes: «Quello che mi somiglia di più è Luis Alberto»

Sul derby del 26 maggio 2013: «Quella è una data entrata nella storia. Si festeggia ancora. La ricordo come una delle gioie più belle mai vissute». Sul passato: «Ho dato tutto ciò che potevo dare, avevo voglia di portare la Lazio a vincere lo scudetto. Ho fatto tutto per arrivare a certi obiettivi. Non ci sono riuscito, ma ho dato tutto quindi non ho rimpianti». Infine sui giocatori attuali, a partire dai brasiliani: «A Marcos Antonio dico di avere pazienza perché è arrivato in un momento particolare, con compagni nel suo ruolo che da anni fanno la differenza. Felipe Anderson lo vidi fare cose che mi stupirono. Ora è maturo, anche come uomo». Su Pedro: «Lo vedo come uno dei pochi che sappia usare il destro e il sinistro alla stessa maniera». E Luis Alberto: «Ha caratteristiche simili alle mie: lui fa tanti assist, io meno, ma tiravo di più in porta».

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Immobile.

Diffidati: Cancellieri.

Squalificati: Cataldi.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Vlasic, Ilic, Lazaro; Radonjic, Miranchuk; Sanabria. All.: Juric.

Indisponibili: Aina, Ricci, Vieira, Zima.

Diffidati: Lazaro, V. Milinkovic, Sanabria.

Squalificati: -