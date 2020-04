© RIPRODUZIONE RISERVATA

I campioni del mondo s’inchinano a re Ciro. Peccato sia slittato al 2021 l’Europeo, il ct Mancini avrebbe avuto il suo asso: «Immobile è un gran giocatore e sta vivendo una di quelle annate in cui ogni palla che tocca fa gol», ammette l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, in una diretta Instagram con l’amico Toni. Che a sua volta rincara i complimenti: «È fortissimo. È l’unico italiano che segna così tanto». Sarebbe stato difficile da marcare persino per il più forte difensore azzurro del 2006 Cannavaro: «E’ il mio preferito, il miglior bomber del campionato». Ironia del destino, proprio dalla Cina dove allena (al Guangzhou Evergrande) l’ex pallone d’oro hanno provato a strappare Immobile alla Lazio. Lotito ha detto no a offerte da 60-70 milioni nelle ultime sessioni di mercato. Gli ha pure adeguato il contratto, ma adesso rischia di diventare necessario un ulteriore ritocco. Ancelotti lo aveva richiesto a De Laurentiis al Napoli e non lo ha dimenticato. All’Everton è pronto a fare sul serio: può offrire tanti soldi e mettere Kean sul piatto. Il club capitolino non ha alcuna intenzione di cedere, ma l’impressione è che si dovrà poi di nuovo sedere con l’attaccante a un tavolo. Perché dall’Inghilterra gli offrono addirittura 8 milioni a stagione pur di averlo. Ciro a Roma ormai è un simbolo, ma il prossimo potrebbe essere il prolungamento più importante con un curriculum quasi alieno.Ventisette centri in 26 partite di Serie A, 30 in 33 gare stagionali. Solo il Coronavirus ha fermato la stagione da record di Ciro, al primo posto - fino all’interruzione - anche per la vittoria della Scarpa d’oro. A febbraio ancora più vicina dopo l’infortunio di Robert Lewandowski al ginocchio. Immobile è pronto a ripartire, ha in mente solo l’obiettivo scudetto con la Lazio. Con i gol e la Champions ha già raggiunto tutti i bonus possibili che portano a 3,8 milioni il suo stipendio. La punta però si dovrà confrontare con il suo entourage a giugno per parlare del futuro.L’agente Sommella non lancia nessun’ombra al riguardo: «Ciro non ha nessun rimpianto, sta bene a Roma e ha un lungo contratto. Per farlo muovere serve una squadra che bussi alla sua porta e a quella di Lotito. Il presidente sinora ha sempre fatto muro e il tempo lo ha ripagato. Adesso deve solo pensare a battere il record di Higuain. In quel caso regalerebbe pure due Rolex a ogni compagno, non solo a Luis Alberto». Prende la rincorsa da casa per farlo, oggi mette virtualmente il turbo in auto. Immobile disputerà un Gran Premio virtuale di Formula uno, ha già dato l’annuncio sul suo profilo. E’ la sua grande passione oltre il calcio: «Parteciperò al Gp della Cina col team AlphaTauri. Li ringrazio per questa splendida opportunità, darò sicuramente il massimo». Sino all’ultimo Ciro.