Lazio, Immobile: «In Champions non vogliamo fare le comparse»

«Il ritiro sta procedendo bene, serve soprattutto per allenarsi, ma anche per affinare i rapporti con i nuovi compagni e con chi già c’era». Così Ciro Immobile a poche ore dalla sfida amichevole con la Triestina ad Auronzo di Cadore. «Non abbiamo cambiato molto, ma dobbiamo dare una mano ai nuovi e noi dobbiamo integrarli e far capire loro come si ragiona di squadra - aggiunge il capocannoniere del campionato -. È stata una crescita costante in questi anni fatta dai giocatori, dal mister e dalla società». Anche a livello personale il percorso è stato virtuoso: «Per quanto mi riguarda sono andato sempre in crescendo, abbiamo raggiunto l’Europa League nei primi anni e ora la Champions». La testa è già alla prossima stagione: «Ora riparte un nuovo ciclo con la Champions e la conferma in campionato, siamo soddisfati di questi quattro anni, della crescita avuta che ci dà maggiore slancio per il futuro. L’ultimo anno è stato pieno di emozioni sia dal punto di vista personale sia per traguardi raggiunti sul campo». Un pensiero all'annata appena conclusa: «Il lockdown ci ha destabilizzato, ma poi abbiamo ripreso la corsa per la Champions. Poi è nato Mattia (il terzo figlio, ndr) circa un anno fa, tante soddisfazioni. Dobbiamo comunque migliorare e lavorare sempre, stringere i denti e rimanere compatti per viaggiare verso l’obiettivo di quest’anno».

OBIETTIVO CHAMPIONS

Sulla vittoria della Scarpa d’Oro aggiunge: «Non era facile partire dietro e rimontare, ma i miei compagni mi hanno aiutato in tutti i modi: la passavano solo a me. Lottare con la Lewandowski, Messi e Ronaldo non era semplice soprattutto dopo uno stop così lungo. Stare con la famiglia mi ha fatto recuperare le energie e mi ha aiutato a mettere tutto in campo». Adesso però bisogna voltare pagina: «La Champions? Mi affaccio con tanto entusiasmo, non tutti l’hanno vissuta, la conosco e so che tensione c’è nel preparare le gare. Le tre competizioni saranno impegnative, ma abbiamo entusiasmo e non vogliamo fare da comparsa, ma divertirci. Si deve ripartire dai sette mesi prima dello stop, noi siamo quelli delle vittorie consecutive e non della sconfitta di Lecce».

