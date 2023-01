Infortunio Immobile, stiramento di primo grado: ecco le gare che salterà l'attaccante

Pomeriggio importante in casa Lazio. Dopo l’allenamento pomeridiano portato a termine dalla squadra nel centro sportivo di Formello, a prendersi la scena è stato Immobile. Il capitano biancoceleste è stato costretto a fermarsi contro il Sassuolo per un fastidio al flessore della coscia destra. Un dolore che è proseguito sia ieri che oggi, giorni in cui l’attaccante ha già cominciato a svolgere delle terapie apposite per accorciare i tempi di recupero.

Lazio, Immobile in Paideia per gli esami alla coscia

Dopo queste ultime, Immobile si è recato attorno alle 19 al Paideia Hospital per svolgere gli esami strumentali che daranno l’esito definitivo. La speranza è che si tratti al massimo di una lesione di primo grado. In tal caso il bomber salterebbe sicuramente Bologna, Milan. Quasi impensabile il ritorno con la Fiorentina, più possibile per l’eventuale quarto di finale di Coppa Italia o al massimo contro l’Hellas Verona in campionato il 6 febbraio. C’era anche la remota possibilità che si tratti di un fastidio alla vecchia cicatrice che avrebbe accorciato le tempistiche, ma niente da fare. La risposta della risonanza è arrivata in via ufficiale poco prima delle 21.

Il comunicato del club

«Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso il Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero». Confermato l'obiettivo anticipato poc'anzi.