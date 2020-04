Ultimo aggiornamento: 11:59

guarda sempre più in casa Lazio. Dopo aver messo gli occhi su, adesso si concentra su. E, secondo quando rilancia la BBC Sport, che riprende anche diversi rumors su tanti quotidiani inglesi, l’interesse è serio. L’Everton, come tutte le altre squadre europee, lavora per tornare a giocare, ma pensa pure al futuro e il primo obiettivo dell’ex tecnico di Napoli e Milan è proprio il bomber biancoceleste. I media inglesi parlano addirittura di un contatto con i procuratori del giocatori col club pronto a mettere sul piatto della bilancia il cartellino di, acquistato l’estate scorsa dalla Juve per 30 milioni di sterline. La società inglese, su input del proprio allenatore, nonostante l’emergenza sanitaria e il caos legato al Convid-19, sarebbe pronta ad un super investimento economico di 30-40 milioni di sterline più il cartellino di Kean. Difficilmente la Lazio metterà in vendita uno dei suoi giocatori di maggior prestigio, ma è altrettanto vero che, secondo i giornali inglesi, l’Everton offrirebbe a Immobile un contratto di 8 milioni di euro a stagione. E questo potrebbe essere un piccolo campanello d’allarme perché secondo le regole del mercato, Ciro a quel punto potrebbe anche andare da Lotito e chiedere un aumento.