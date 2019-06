Lazio, Immobile capitano a caccia di record

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Record e fascia. La Lazio è sempre più targata Ciro Immobile. Negli ultimi giorni di vacanza, il goleador biancoceleste si riposa e festeggia l’ennesimo primato. Da una classifica stilata da Laziopage, la punta della Lazio risulta essere il re delle doppiette degli ultimi quindici anni di storia biancoceleste, ovvero da quando Lotito è diventato proprietario del club. Con le sue quattordici doppiette siglate in tre anni ha messo in riga cannonieri del calibro di Klose, rimasto fermo a otto, e Rocchi a quota sei. Un’altra soddisfazione per il bomber. Per Ciro però il ritorno al lavoro il 12 luglio, giorno della partenza per Auronzo, potrebbe significare un importante passaggio di consegne con Lulic che, con l’innesto di Jony, sembra partire dalle retrovie e non avere più il posto assicurato. Per Immobile una bella responsabilità e una motivazione in più per arrivare a 100 gol in serie A, ora è a 99, ma anche con la Lazio, visto che è fermo a quota 86 in campionato. Ne mancano appena 14, come le doppiette.