Lazio, la caccia al gol di Immobile continua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuno tocchi Ciro: «Ha segnato 13 gol più quelli fondamentali in Coppa Italia. E’ un valore aggiunto – tuona Inzaghi - e per me lo sarà sempre». Guai a criticare insomma Immobile, anche se ha siglato appena tre reti nel 2019. Ha pesato prima l’infortunio di Frosinone, poi ci si è messa la squalifica col Parma dopo il centro a Firenze. A Ferrara si è divorato una rete, ma ora si vuole a tutti i costi sbloccare. Perché ciò che più preoccupa in realtà sono le scorie mentali della Nazionale. Ciro è tornato nervoso, lo si è visto in campo, anche se lui cela sempre tutto dietro il sorriso. E’ fondamentale che torni dunque a segnare col Sassuolo. Resta da capire chi ci sarà ad aiutarlo al suo fianco. Inzaghi davvero non ha ancora deciso, è aperto il ballottaggio fra Correa e Caicedo. Soltanto oggi verrà sciolto il nodo, ma restano molti dubbi anche a centrocampo. Sulla fascia Romulo dovrebbe sostituire Marusic, dall’altro lato confermato Lulic. Ieri il tecnico ha provato in mediana il trio titolare Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, per gli ultimi due giura di non considerare il pericolo giallo.STRATEGIAUrlava ieri il mister nelle prove, non vuole che ci sia più nessun calo di concentrazione: «Perché il Sassuolo non è una piccola, proverà ad attaccarci», la frase origliata nella rifinitura della vigilia. Ecco perché non vorrebbe togliere il modulo fantasia. Pressare gli emiliani sarà fondamentale, schiacciarli e conquistare i tre punti un dovere. E allora ogni discorso di formazione è legato solo alla condizione. Inzaghi vorrebbe tenersi qualche big per il Milan più fresco. Non vuole mai rinunciare a Leiva in mezzo, ma anche lui ha un po’ il fiato corto. Dunque in rampa di lancio rimangono anche Badelj e Parolo, o dall’inizio o a gara in corso. Dietro Radu tornerà al suo posto, Acerbi al centro, Luiz Felipe è in vantaggio su Patric e Bastos. La difesa principale dovrà però arrivare dai 40mila dell’Olimpico. Numeri importanti sugli spalti in casa contro il Sassuolo, numeri che metteranno sull’attenti oggi pomeriggio l’arbitraggio. Non si chiede nessun aiuto, solo Var condicio.