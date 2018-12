Lazio, il Toro sulla via dei sogni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Certi torti non si scordano, fanno dei giri immensi e poi ritornano: «Ci ricordiamo tutti dell’ultima partita col Torino. Dovevamo avere un rigore a favore e invece venne espulso ingiustamente Immobile da Giacomelli. Perdemmo la partita e Ciro per la trasferta di Bergamo. La sconfitta fu immeritata – assicura Inzaghi - e ci costò tanto in termini di classifica a fine stagione». Bastava un solo punto in più e la Lazio sarebbe stata in Champions. Quella che adesso va riconquistata, senza dimenticare cosa è stato già fatto in questo girone d’andata. Simone fa il bilancio di fine anno, non dà voti, ma ricorda il percorso ripreso con gli ultimi due successi a tutti i tifosi: «Siamo in alto in classifica da due anni e mezzo, in Italia non è semplice. Negli ultimi quattro mesi abbiamo raggiunto la qualificazione ai sedicesimi d’Europa League con due turni d’anticipo e siamo quarti in campionato. Dobbiamo guardare solo a noi stessi, perché di certo non possiamo incidere anche sugli errori arbitrali a favore delle nostre concorrenti, che comunque come noi hanno avuto momenti altalenanti».Inzaghi recrimina su qualche punto perso, ma adesso può chiudere il girone a quota 34. E festeggiare così la sua 130esima panchina, appena una in meno di Reja (sesto nelle panchine totali). A dire il vero però, Edy è già stato superato per media punti: 1,83 è quella di Simone, come nessun altro in tutta l’era Lotito. Guai a farsela abbassare adesso dai granata di Mazzarri, ottavi a 26 punti e freschi del 3 a 0 contro l’Empoli a Santo Stefano.SEGRETOFate gol, afferrate il Toro per le corna e mettetela in porta. E’ questa l’ultima indicazione del mister, che invoca sempre più cattiveria. Perché, dopo il City, la Lazio è la squadra che ha fatto più tiri dentro l’area di rigore (181) in tutta Europa, è assurdo che – tranne nelle ultime due giornate – la coperta in attacco sia ancora così corta. Per questo Inzaghi aveva inventato il nuovo modulo fantasia, ma adesso che non può più rinunciare di nuovo a Luis Alberto («Una risorsa fondamentale per noi») manda in panchina Correa. Dopo il riposo di Bologna, torna in campo Parolo con Leiva e Milinkovic a centrocampo, Marusic e Lulic sulle fasce, Immobile davanti. In pratica, riecco la formazione tipo dell’anno scorso. Inzaghi c’ha girato intorno, ma ora che i suoi campioni sono tornati, è lui il primo a tornare all’antico. Sarà dunque una sfida allo specchio di 3-5-2 contro il Torino, abituato sopratutto al pareggio. Sette volte addirittura in trasferta, dove gli uomini di Mazzarri sono ancora imbattuti. Ecco spiegata dunque l’ora e mezza di analisi video ieri a Formello prima dell’ultimo allenamento. I granata hanno segnato 11 gol lontano dal Piemonte, l’obiettivo biancoceleste è provare a non subire reti per la seconda volta consecutiva. Inzaghi non cambia la difesa (Luiz Felipe, Acerbi, Radu) e, per proteggere Strakosha, confida persino nel dodicesimo uomo dietro la sua porta: «Vogliamo chiudere al meglio l’anno davanti ai nostri tifosi». Che dovranno rispettare tutti i giocatori di colore del Toro, anche se qualcuno promette una provocazione al contrario. Attenzione perché i provvedimenti saranno sempre più aspri dopo i buu a Koulibaly a San Siro: «Ha ragione Ancelotti, fermarsi tutti può essere una strada contro il razzismo per il futuro», chiosa il tecnico. Pronto a ricevere solo il calore dei 35 mila oggi pomeriggio all’Olimpico.