Lazio, risultati e numeri valgono la candidatura allo scudetto

È vincendo anche le partite sporche, sofferte e giocate male che una squadra conferma la sua forza e costruisce i presupposti per puntare in alto. Per questo, strappando a Brescia i 3 punti nel finale, la Lazio ha reso ancora più credibile la propria candidatura alla lotta scudetto. Numeri e risultati spazzano via ogni dubbio: nove le vittorie consecutive (eguagliato il record della Lazio di Eriksson), 19 le reti di Immobile, 39 i punti in 17 gare (mai aveva fatto tanto nell’era dei 3 punti), 12 le partite consecutive con almeno due gol segnati (solo il Grande Torino ha fatto meglio con 13 gare), 12 i gol segnati dal 75’ in poi, di cui 6 nel recupero. Tra le tante qualità della squadra di Inzaghi, la capacità di ribaltare le partite e di deciderle nei minuti finali è diventato un marchio di fabbrica. Sempre più convinta dei propri mezzi, dotata di calciatori imprevedibili, sostenuta da un’ottima condizione fisica, la Lazio ci crede sempre, fino in fondo, colpendo gli avversari ormai esausti o convinti che la gara sia conclusa. Lotito, Tare e Inzaghi hanno costruito e forgiato un gioiello di squadra, questa Lazio non può darsi dei limiti, se non di facciata. Arrivati a questo punto può e dovrebbe essere rafforzata. Con il dovuto rispetto, se a gara in corso, mancando Leiva e Luis Alberto, entrano Joni e Andrè Anderson, non può essere vero che al momento non sia migliorabile. Il nuovo anno è invece partito molto male per la Roma. La sconfitta è un stop pesante che interrompe il confortante ruolino di marcia e l’allontana dal gruppo di testa, costringendola a guardarsi le spalle. Nulla ha girato per il meglio, ma è evidente come la capacità realizzativa sia troppo condizionata dalla vena di Dzeko. Anche per la Roma il mercato è un opportunità da cogliere.