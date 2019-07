Jony non vede l'ora: «Lazio, la mia grande occasione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jony scalpita e si presenta. «Arrivo alla Lazio con tanta fame», ha detto lo spagnolo, tecnicamente ancora di proprietà del Malaga e reduce dal prestito all’Alaves. «La Lazio è la mia grande occasione – ha detto il giocatore al quotidiano “El Desparrame MCF - è una delle grandi del campionato italiano e rappresenta un salto importante per la mia carriera. Al Malaga e all’Alaves devo molto, ho imparato tanto ma so che in un campionato difficile come la serie A potrei migliorare tantissimo. Luis Alberto? L’ho sentito, mi farà da mentore, mi ha parlato bene dell’ambiente, dei tifosi e della città». Dalla Spagna filtravano strani rumors, ma dalle parole del giocatore non si direbbe. Lazio, Malaga e anche il giocatore stanno sistemando alcune situazioni in modo tale che lo spagnolo possa arrivare a breve. Stesso discorso per Lazzari. Ieri Mattioli e Lotito hanno trovato l’accordo definitivo sull’operazione. Infine, l’agente di Luan Capanni cerca di ricucire con la Lazio, ma lui non figura nella lista della Primavera.