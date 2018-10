Lazio, il mal di big non passa? La medicina è il veleno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani è un altro giorno. Purché quest’ennesima sconfitta abbia un senso. Inzaghi striglia i suoi, ma in fondo deve rimproverare pure se stesso. Il veleno alla squadra, doveva essere lui per primo a trasmetterlo. Invece, ecco un altro derby in cui cade nello sconforto. Non solo per il risultato, ma per il modo in cui è maturato. La Lazio ringhia ma non morde, attacca ma poi si spaventa, riacciuffa il pari ma alla fine nemmeno sfrutta i regali. Ovvio che sia furioso Inzaghi: nello spogliatoio stavolta ha urlato, ma perché in panchina già nella ripresa sembrava lui stesso rassegnato? Coi cambi Simone voleva dare una scossa, nei grandi match però difficilmente il mister li azzecca. Badelj lo ha tradito, Correa non è stato alcun valore aggiunto, il mercato per colmare il gap con le big di nuovo bocciato. Adesso però guai a perdere il senso dell’orientamento. Sarà questo il discorso del tecnico alla ripresa a Formello: guardate Francoforte e Fiorentina per non perdere la bussola e trovare riparo.OTTIMISMOBisogna risollevare subito il morale dell’ambiente. Smaltire le tossine del derby nelle prossime due partite. Giovedì si vola in Germania, poi domenica all’Olimpico ecco la Fiorentina prima della sosta. Ironia del destino, lo scorso anno, dopo il ko con la Roma all’andata la Lazio affrontò proprio i viola in casa: finì 1 a 1, gol di de Vrij e il contestatissimo penalty – per un dubbio fallo di Caicedo su Pezzella - toscano all’ultimo secondo. Quindi arrivò la vittoria a Marassi sulla Samp e poi la sconfitta – con la direzione vergognosa di Giacomelli – col Torino (1-3). Ci fu insomma un contraccolpo (anche se pilotato), che andrà scongiurato come nel 2015/16, quando Inzaghi subentrò a Pioli dopo la debacle. (4-1) nella stracittadina di ritorno e sconfisse il Palermo con un netto 3 a 0. La Lazio sa come reagire, lo ha già fatto. Anche perché purtroppo c’è una maledizione che (appena 2 derby vinti su tredici fra campionato e Coppe) ormai va avanti dal 26 maggio. In realtà, c’è un mal di big che non passa mai. Anzi, il dolore è più forte da quando c’è Inzaghi in panchina. Simone non può ricordare solo che nell’ultima stagione è riuscito a battere due volte (compresa la Supercoppa) la corazzata pluriscudettata di Allegri. Perché in campionato con la Juve ha perso 4 volte, idem col Napoli (e un 1-1), con Inter e Roma 3 (e 1 x), col Milan 2 (poi 1 pari e 1 trionfo). Insomma una volta trovata la reazione immediata, il problema sarà riuscire a dimostrare che la “grande” lezione è stata imparata. Insomma, Inzaghi deve trovare nella sua carriera una soluzione di discontinuità: solo vincendo con le dirette concorrenti, la sua Lazio farà il salto di qualità.