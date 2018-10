Lazio, il gigante Acerbi non si ferma mai: 133 partite di fila negli ultimi 3 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un trascinatore. Uno che difficilmente si arrende e che non si ferma mai. Ma proprio mai. A Parma, Acerbi è stato uno dei migliori della squadra, senza sbavature, impeccabile in ogni chiusura, mettendo il “piedone” dove serviva, come su Di Gaudio, con una provvidenziale scivolata sull’esterno gialloblù che stava per battere a rete.Al Tardini, poi, ha collezionato la 133/esima partita consecutiva dal 2015, un primato personale a cui tiene in particolar modo. Nessuno in serie A sta tenendo i suoi ritmi, l’unico, quasi inavvicinabile, è Javier Zanetti che in un’altra era ha giocato ben 167 gare di fila. Lui dice di non pensarci tanto all’argentino, ma in realtà quel record un po’ gli fa gola, anche perché lo toglierebbe a un mostro sacro del campionato italiano. A parte Immobile e i suoi gol o le prodezze in mezzo al campo di Leiva e Parolo, il centrale difensivo è uno degli emblemi della nuova Lazio di Inzaghi. Sempre presente, sempre in prima linea e pronto a incoraggiare i compagni nei momenti di maggior sofferenza, come è accaduto a Empoli, a Udine e due giorni fa a Parma, quando al giovane Luiz Felipe e all’esperto Radu, i suoi due compagni di reparto, li spronava a suon di urli per restare concentrati fino al termine della gara. Ci ha impiegato davvero poco a diventare leader e tra meno di una settimana, si troverà davanti il giocatore che ha sostituito alla Lazio. Quel de Vrij che ora nessuno rimpiange e che tanti tifosi laziali aspettano per dedicargli una sonora contestazione. Una sfida che Acerbi per primo aspetta perché questo continuo confronto con l’olandese a lui non è mai andato giù e non l’ha mai nascosto, anche pubblicamente. Ora però prima c’è il Marsiglia, una gara difficile in campo, ma pure fuori. In Francia sono attesi circa 500 tifosi laziali, ma la tensione è altissima per via dei pessimi rapporti tra le due tifoserie. Non solo. Le forze dell’ordine francesi e italiane sono allertate anche perché sembra che a Marsiglia arrivino ultrà del Levski Sofia e Wisla Cracovia, vicine a quelle biancocelesti.