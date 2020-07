© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rinnovo a chi ha fatto la storia ed è già leggenda. Rinnovo immediato agli artefici principali di questa straordinaria cavalcata in Serie A. Rinnovo a Inzaghi che, con 203 panchine, avrà superato Zoff e sarà l’allenatore più longevo di questa società. Rinnovo da trattare con Immobile, che ha superato Chinaglia, è diventato capocannoniere per la terza volta, è a un passo dalla Scarpa d’oro (+1 su Lewandovski) e dal record d’Higuain (36 gol) in Italia. Ironia del destino, Ciro potrebbe centrarlo e strapparglielo a Napoli, la sua città dove l’argentino centrò l’impresa. Il bomber partenopeo ha promesso di superarlo a tutti nell’ultima cena, dove ha esultato forte al fischio finale di Juve-Cagliari con Ronaldo in astinenza, ed è stato più volte coccolato e abbracciato da Inzaghi e da papà Lotito a tavola.L’ASSENZAAl convivio mancava Luis Alberto, ma anche altri biancocelesti, a dire la verità. Il rinnovo dello spagnolo però è una priorità. Guai ad aspettare ancora. Mancava da mesi solo la firma per il prolungamento del miglior assistman della Serie A, ieri è arrivata. C’era l’accordo totale col suo entourage, bisognava centrare la Champions matematica per mettere nero su bianco una stretta di mano trovata addirittura prima della quarantena. Il nuovo contratto sino al 2025 di Luis Alberto prevede una base fissa di 2,9 milioni più il bonus Champions e i premi relativi agli obiettivi personali (assist) e di squadra (posizionamento) alla fine della prossima annata.RECORDIl prolungamento del numero 10 verrà depositato all’inizio del nuovo campionato. Lo spagnolo aveva mugugnato, dopo il lockdown, per la decurtazione di due mesi di stipendio, si riprende con gli interessi quanto perso. Se l’è meritato con 6 reti e 15 assist sul campo, diventando il perno assoluto del gioco. Se non gira Luis Alberto, non gira la Lazio, aveva ragione Inzaghi a giugno scorso. Quando s’impuntò per trattenere a tutti costi (più di Milinkovic) lo spagnolo. Ha convinto coi fatti Lotito, che adesso dovrà sedersi a tavolino anche con Ciro. C’è un amore infinito che ormai lo lega alla Lazio, ma Immobile e i suoi agenti vogliono tramutare in denaro la sua stagione sotto porta da fenomeno. L’attaccante guadagna già quasi 4 milioni, stavolta coi bonus vorrebbe arrivare addirittura a 6: a 5 può esserci un compromesso. Non sono escluse discussioni approfondite al riguardo, ma Tare esclude qualunque tipo di attrito: «Verrà costruita intorno a Immobile la Lazio». La garanzia è Inzaghi in questo senso. Lui lo ha voluto nella capitale scommettendoci 4 anni fa, quando non ci credeva nessuno. Il mister ha costruito un gruppo a sua immagine e col suo spirito. Ha riportato dopo 13 anni la Lazio in Champions e rimpiange ancora di non aver lottato sino all’ultimo per lo scudetto: «Il prossimo anno dovremo fare un grande mercato». Simone pretende sei rinforzi per non ritrovarsi mai più come in quest’ultimo periodo, vuole giocatori pronti subito. Aveva detto sì per il prolungamento a Lotito subito dopo la ripresa del campionato, ma forse adesso vuol far valere ancora di più il suo credito sportivo. Oltre 2,5 sino al 2023 più il bonus scudetto, così erano rimasti d’accordo.