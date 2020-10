Da favorita a non più quotata. Le tantissime assenze in casa Lazio hanno portato i bookmakers ad eliminare le quote della gara di questa sera contro il Bruges valida per la seconda giornata di Champions. Fino a ieri i biancocelesti erano dati a 2,75, la quota è poi salita rapidamente a 3,20 dopo le prime indiscrezioni sulle tante assenze. All’ora di pranzo, dopo le conferme da Formello, le quote sono state tolte.



Ultimo aggiornamento: 14:03

