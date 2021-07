Lazio, Hysaj si aggrega alla squadra. Attesi a breve anche Luka Romero e Felipe Anderson

Giovedì 8 Luglio 2021, 12:07

Ecco Hysaj. Il terzino albanese, svincolatosi a parametro zero da Napoli, é arrivato questa mattina a Formello per le visite mediche. Appena termineranno i controlli, il giocatore, che ha fatto la conoscenza dei nuovi compagni grazie a Reina, col quale ha giocato nel club partenopeo, firmerà un contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi quattro anni a circa 1,8 milioni di euro a stagione più bonus a rendimento.

Il laterale, neo acquisto biancoceleste, se non ci saranno controindicazioni in extremis, sabato sarà sull’aereo che porterà il nuovo gruppo ad Auronzo per l’inizio del ritiro. Potrebbe esserci anche il giocatore Luka Romero e, appena arriverà in Italia e terminerà la quarantena di cinque giorni a cui sarà sottoposto, si aggregherà anche Felipe Anderson.