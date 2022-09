Lazio, Hysaj torna in gruppo. Sollievo Felipe Anderson e Romagnoli, Pedro stringe i denti

Tempo di tornare subito in campo per la Lazio. Il giorno di antivigilia rispetto alla sfida contro il Napoli corrisponde in realtà alla ripresa post Sampdoria. È iniziata quella fase del calendario che a Sarri proprio non piace, con partite ravvicinate e poco tempo per focalizzarsi sui dettagli degli avversari. Proprio questi ultimi, misti alla poca concretezza, hanno fatto la differenza nell’ultimo match a Marassi. La zampata di Gabbiadini al 92’ ha gettato al vento il vantaggio di Immobile e la possibilità di confermarsi al primo posto in classifica.

Lazio, Hysaj torna in gruppo. Le condizioni degli infortunati dopo la Sampdoria

Tanta l’amarezza nel finale di gara contro i blucerchiati, ma Sarri non ha voluto fare drammi nel post gara: «A livello di mentalità abbiamo fatto una buona partita con un buon approccio, abbiamo rischiato poco e creato tanto. Poi come succede in queste partite prendi gol nei minuti di recupero, ma la prestazione è stata buona». Ha ripetuto proprio questo il tecnico ai suoi calciatori che intanto quest’oggi si sono ritrovati in campo a Formello. In realtà la seduta odierna è stata completata da tutti coloro che non hanno giocato o al massimo sono subentrati nella seconda frazione al Ferraris. Attivazione atletica, circuiti tecnici e partita a campo ridotto, questo il programma. Per i titolari invece al massimo palestra.

Da sottolineare il rientro nel gruppo di Hysaj dopo la mancata partenza per la Liguria. Sotto osservazione invece Felipe Anderson e Romagnoli, reduci rispettivamente da un taglio alla caviglia destra e un fastidio all’adduttore che però non comporteranno problemi in ottica Napoli. Ancora problemi alla caviglia sinistra invece per Pedro. L’esterno spagnolo è quello uscito più malconcio dal match con la Samp, ma ancora una volta stringerà i denti contro i partenopei.