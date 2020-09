Wesley Hoedt è arrivato all’aeroporto di Fiumicino ed è pronto a vivere la seconda avventura in biancoceleste. Il difensore olandese, in arrivo dal Southampton con la formula del prestito secco con diritto di riscatto intorno ai 6 milioni di euro, domani mattina farà le visite mediche. «Ci darà una mano con le rotazioni», ha detto SImone Inzaghi in conferenza stampa. Il tecnico lo ha già allenato alla Lazio nel 2016.



