Lazio, Hoedt non vede l'ora di giocare: «Sono molto felice di essere tornato a casa»

«Sono molto felice di tornare a casa!». Così scrive Wesley Hoedt su Instagram. Il centrale olandese non vede l’ora di iniziare la sua seconda avventura con la Lazio. Nella foto, postata sui social in compagnia della fidanzata, "Wes" posa con la maglia biancoceleste, svelando il numero di maglia: avrà il 14. L'ex Az Alkmaar aveva lasciato Roma nell’estate del 2017 per andare al Southampton. Poi due esperienze in prestito al Celta Vigo e all’Anversa, quindi il ritorno gradito alla Lazio. E’ arrivato con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro. Un rinforzo gradito al tecnico Simone Inzaghi che ora deve i conti con l'emergenza in difesa. Radu e Luiz Felipe sono fermi ai box rispettivamente per un problema muscolare e un fastidio alla caviglia. Domani la squadra tornerà ad allenarsi a Formello dopo le 48 di riposo concesse dall'allenatore.