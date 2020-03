Lazio, Lotito compatta il gruppo: cena di squadra in centro

Aggiungi un posto a tavola. La Lazio di Simone Inzaghi fa squadra anche a cena. In un noto ristorante di pesce del quartiere Prati, a Roma, i calciatori biancocelesti si sono ritrovati intorno alle ore 20:30 per trascorrere una serata insieme. C’erano tutti, dai magazzinieri ai fisioterapisti. C’era anche il presidente Claudio Lotito, il pater familias della Lazio prima in classifica, che ha offerto la cena. Aspettando la gara con l’Atalanta, in programma domenica 15 marzo a Bergamo, Immobile e compagni si stringono ancora di più. Del resto l’unione è stata il vero segreto in questa stagione, e sarà fondamentale da qui alla fine del campionato per vincere il tricolore. Ultimo aggiornamento: 23:54





© RIPRODUZIONE RISERVATA