Mercoledì 5 Ottobre 2022, 07:39

Sfatato un tabù, eccone un altro. Ritrovata la terza vittoria di fila in campionato dopo un anno e mezzo (e per la prima volta nella gestione Sarri) all'orizzonte c'è lo spauracchio Europa League. La Lazio digerisce male l'impegno internazionale, soprattutto se in trasferta. Ecco perché dopo il secondo 4-0 di fila in Serie A, Martusciello non ha abbassato la guardia sul prossimo impegno: «Il match contro lo Sturm Graz rappresenta il passaggio del turno. È una partita da ultima spiaggia, c'è da vincere e convincere».

INCUBO

Forse è presto per definire da «ultima spiaggia» il confronto dello Sturmstadion Liebenau, ma a renderlo tale è il rendimento horror della Lazio nelle trasferte europee. Dopo la grande cavalcata della stagione 2017/18 frenata bruscamente dal crollo di Salisburgo al ritorno dei quarti di finale, le gare fuori casa sono diventate una carneficina per i biancocelesti. Tre partecipazioni all'Europa League e una alla Champions, per un computo di 15 partite lontano dall'Olimpico dove sono arrivate solamente due vittorie.

La prima a Marsiglia con un 3-1 firmato da Wallace, Caicedo e il sinistro a giro sotto il sette di Marusic. La seconda lo scorso anno a Mosca contro la Lokomotiv grazie a Pedro e alla doppietta di rigore di Immobile. Ai soli due trionfi fanno da contraltare quattro pareggi, ma soprattutto nove sconfitte. L'ultima, quella di Herning per 5-1, avrebbe dovuto essere la partita della conferma per il primo posto nel gruppo F e invece è sfociata nel ritiro dei silenzi a Piacenza e il rischio di una pesante crisi. Al triplice fischio col Midtjylland, Sarri aveva chiesto a muso duro una reazione ai propri calciatori mettendo pure sé stesso in discussione: «Difficile capire la motivazione di questi crolli improvvisi. Se sono io, devo fare un passo indietro. Se è un giocatore, va ceduto immediatamente». La notte più buia della sua gestione però ha portato i frutti sperati con 4 gol a partita rifilati subito dopo a Cremonese e Spezia. Appena tornato il sorriso, riecco l'esame Europa, stavolta con destinazione Austria. L'ultimo posto dello Sturm nel girone è solo dovuto alla differenza reti (-5) e dopo l'esperienza in Danimarca stavolta l'avversario difficilmente verrà sottovalutato. Il presidente Lotito al brindisi dell'Olimpico non si è nascosto sui grandi obiettivi: «Abbiamo gettato le basi per toglierci grandi soddisfazioni». Al patron piace sognare, ma per farlo bisognerà crescere anche in campo europeo. Impossibile restare con una media di 0,6 punti a partita lontano da Roma. Oltre che il prestigio, a richiederlo è la corsa al primo posto del gruppo F, obiettivo dichiarato in privato da un Sarri ancora scottato dalla seconda posizione dell'anno scorso con conseguente spareggio, poi perso, col Porto.

La Lazio vola, ora serve il bis in coppa: Sarri alla prova dell'Europa



ALTRO ESODO

Il primo gradino permetterebbe invece un accesso diretto agli ottavi di finale risparmiando due partite in un calcio «usa e getta» che al Comandante proprio non piace, come il calendario. È iniziato il tour de force che terminerà a metà novembre e superarlo indenni significherà aver compiuto quello scatto di mentalità finora mai mostrato del tutto. Nel secondo anno Sarri difficilmente si perde in chiacchiere e i progressi già parlano chiaro. La difesa non subisce più gol, l'attacco ha ripreso il solito ritmo e la squadra è tornata a vincere per tre gare di fila. Sistemata l'Italia, ora tocca all'Europa. Immobile e compagni ci credono e con loro anche i 925 tifosi diretti a Graz pronti a raddoppiare (1800) a Firenze.