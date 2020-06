© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indizi su Goetze, bagarre per Hickey. L’ex gioiellino della Germania è alla disperata ricerca di una squadra: è stato proposto anche a Fornello. Al ds Tare le scommesse di questo genere (stelle in declino per provare a rilanciarle) non sono mai dispiaciute, ma a prezzi ragionevoli. Mario Goetze (nella foto ANSA) è in scadenza di contratto col Dortmund e a chiunque si avvicini, spara dai 4 milioni in su d’ingaggio. Una somma che la Lazio non è disposta a dare. Al massimo poco più della metà. In attesa di risposte, Mario e sua moglie Ann-Katrin Brommel (una modella famosa in Germania), hanno deciso di chiamare il loro figlio Roma. Un nome particolare e suggestivo, anche perché i due non hanno mai nascosto la loro passione e il loro amore per la Città Eterna. Ma se non abbassano le pretese economiche, sarà difficile che la trattativa possa decollare. Discorso diverso, invece, per Aaron Hickey degli Hearts of Midlothian. La Lazio non lo molla, ma il Bayern pressa. Il club tedesco avrebbe offerto una cifra vicina ai 2 milioni di euro, ma dalla Scozia sono convinti che i biancocelesti sarebbero ancora in vantaggio grazie ad un accordo con gli agenti del giocatore. Si vedrà, ma Tare già in situazioni simili ha sorpreso per tempismo e capacità. Si vedrà.