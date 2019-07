Lazio, giorno libero: Luis Alberto a Venezia, Milinkovic sul fun-bob

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Day off. Relax, gita fuori porta e divertimento. Simone Inzaghi concede 24 ore di riposo ai suoi giocatori. Niente allenamenti o ripetute intorno al lago di Santa Caterina. La squadra ne approfitta per rilassarsi in vista dei prossimi impegni. Cataldi, Correa, Luis Alberto e Jony lasciano il ritiro con destinazione Venezia. Un giro in gondola e un pranzo in laguna: rientreranno in hotel per l’ora di cena. Milinkovic, Vavro, Badelj e Marusic optano per gli oltre 1500 metri di quota sul vicino Monte Agudo. Per salire e scendere ci sono due seggiovie, ma anche il funbob, l’opzione preferita da giocatori. Qualcuno è rimasto a riposare in hotel, altri vanno a Cortina D’Ampezzo. Simone Inzaghi, aspettando il momento propizio per raccogliere i funghi, si dedica alla pesca con Angelo Peruzzi. In infermeria lavorano Luiz Felipe, Strakosha e Leiva, che si è procurato una lesione al retto femorale della coscia destra nei giorni scorsi. Domani è in programma una doppia seduta e in serata la rosa verrà presentata nel centro di Auronzo di Cadore. Ci sarà anche la coppa Italia, vinta lo scorso 15 maggio contro l'Atalanta.