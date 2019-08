Lazio, giorni decisivi per Milinkovic: il serbo ora ha più chance di restare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Lazio non ha bisogno di vendere per compare». «Milinkovic non è stato messo in vendita». E ancora «Se aspetto un’offerta? Io non aspetto nulla». Claudio Lotito, in più occasioni, è stato chiaro sulla situazione di Sergej Milinkovic. Se qualche club si farà avanti per il “sergente”, il presidente della Lazio valuterà la proposta, ma al momento nessuno ha bussato a Formello né a Villa San Sebastiano. Insomma, più passano i giorni, più aumentano le possibilità che Milinkovic possa restare in brancoleste, anche perché la società valuta il giocatore non meno di 90 milioni di euro. L’effetto domino, provocato da una possibile cessione di Pogba dai Red Devils al Real Madrid, per il momento è scongiurato e in Premier League l’ultimo termine per le operazioni in entrata è l’8 di agosto. Il tempo stringe per le pretendenti di “Sergio”, che intanto si allena a Formello e dorme nella casa adiacente al centro sportivo biancoceleste dopo aver venduto quella che aveva a Roma nord. Nel mercato i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Pronosticare la permanenza certa dell’ex Genk sarebbe azzardato, ad oggi la sua partenza non è più così scontata come nei giorni scorsi.