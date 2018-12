​Lazio, giocatori in visita nelle scuole. Cataldi: «Non ci arrendiamo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornano trai banchi di scuola, i giocatori della Lazio. Danilo Cataldi, Luiz Felipe, Fortuna Wallace e Joaquin Correa vestono i panni dei professori per un giorno all’Istituto Rizzo di Formello, alle porte di Roma. I calciatori, accompagnati dall'aquila Olympia nell’ambito dell’iniziativa “Dalla scuola allo stadio, il modo giusto per sostenere lo sport”, si mettono a disposizione dei piccoli alunni: firmano autografi, posano per un selfie e rispondono alle loro domande. «Avete mai voglia di arrendervi?» chiede un bambino. Pronta la risposta di Cataldi: «Non è una cosa che abbiamo in testa. Anche nei momenti difficili, il calcio dà sempre la possibilità di potersi riscattare. Si mettono alle spalle le delusioni e si pensa all’impegno successivo». Parole da veterano per il classe ’94 che, tornato dal prestito al Benevento, sta scalando le gerarchie. Insomma, la testa è già all’Eintrach Francoforte, prossima avversaria in Europa League dopodomani all’Olimpico, e al match con l’Atalanta, in programma lunedì sera a Bergamo.