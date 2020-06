Lazio, gialli pesanti contro il Torino: Immobil e Caicedo salteranno il Milan

Gialli pesanti. Le ammonizioni di Immobile e Caicedo contro il Torino costano care alle Lazio. Ciro e Felipe, entrambi diffidati, salteranno la prossima gara di campionato contro il Milan, in programma sabato sera all’Olimpico. Immobile è stato sanzionato dall’arbitro Massa per aver intercettato il tiro Nkolou in area con la mano, causando il rigore trasformato da Belotti. Fiscale il cartellino per l’ecuadoriano, che rallenta la corsa di Meitè verso la metà campo biancoceleste. Contro i rossoneri toccherà a Correa, che non è al top della forma, supportato da qualche centrocampista: Adekanye e Raoul Moro sono fermi ai box.

