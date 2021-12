Lazio, torna anche Pedro: tutti a disposizione per Sarri in vista del Genoa

Sono iniziate le operazioni tattiche a Formello. La Lazio si prepara alla sfida contro il Genoa e Sarri sorride ancora. Dopo aver recuperato Luis Alberto e Zaccagni, oggi pomeriggio è tornato in gruppo anche Pedro. Lo spagnolo aveva accusato un risentimento al polpaccio durante la gara contro il Sassuolo e ha chiesto il cambio. Una decisione saggia che gli ha permesso di tornare subito col resto dei compagni. L’allenamento odierno ha visto la tattica come protagonista principale, la quale verrà replicata domani durante la rifinitura. Sarri tornerà a parlare in conferenza stampa alle 14:30.

Lazio, prima sei punti poi un terzino e un vice Immobile (indice di liquidità permettendo)

Lazio, le probabili scelte contro il Genoa

In attesa della seduta di domani cominciano a emergere alcuni spunti sulle idee di Sarri in merito alla formazione che potrebbe scendere campo. Porta e difesa dovrebbero essere confermate. Perciò Strakosha tra i pali con dinanzi a sé da destra verso sinistra Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi e Marusic. Al momento Lazzari resta ancora dietro nelle gerarchie del Comandante. Sulla linea mediana ai lati di Cataldi potrebbero esserci due ritorni importanti. In primis quello di Milinkovic dopo la squalifica. Poi quello di Luis Alberto, reduce dai fastidi al flessore della gamba destra. Infine in attacco con i recuperi di Zaccagni e Pedro i ballottaggi saranno i soliti. L’ex Hellas potrebbe spuntarla di nuovo dopo il trauma contusivo al polpaccio. Al posto di Pedro, appena rientrato, potrebbe invece avere una chance Felipe Anderson. Ovviamente Immobile sarà al centro del tridente contro la sua seconda vittima preferita (12 gol).