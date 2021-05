2 Maggio 2021

di Alberto Abbate

(Lettura 2 minuti)







REINA 6

Gran parata iniziale su Strootman. Non può nulla sull’autogol e sul rigore. Poi però si fa battere sul suo palo. Discontinuo.

MARUSIC 5,5

Fa una buona partita, ma ha responsabilità su due gol del Genoa.

HOEDT 6,5: Attento, preciso e ordinato. Sostituisce Acerbi con una prestazione positiva. Ordinato

RADU 7 Si immola su vari tentativi del Genoa fermandoli sul nascere e spinge molto sulla corsia di sinistra. Ringiovanito.

LAZZARI 6,5

E’ bravissimo in ogni discesa e in chiusura nel finale su Scamacca.

MILINKOVIC 7

Recupera palloni (come quello che fa partire l'azione del 3-1) e danza sul pallone con la solita eleganza. Gigante.

LEIVA 6,5

Interdizione perfetta e geometrie dalla mediana. Regista.

LUIS ALBERTO 7,5

Mette lo zampino sul gol di Correa, poi pennella nel sette a giro. Pinturicchio.

LULIC 5,5

La prestazione complessiva sarebbe stata positiva, ma condizionata dal grave l'errore che provoca poi l'autorete di Marusic. Si addormenta su Ghiglione. Colpevole.

CORREA 7,5

E’ fortunato sulla prima rete, poi scaglia un siluro angolato in diagonale. Devastante.

IMMOBILE 6,5

Col 149esimo gol su rigore raggiunge Piola con la maglia biancoceleste. Cecchino.

CATALDI 5

Entra in ritardo su Badelj e provoca il rigore. Maldestro.

FARES 6

E’ lento in un contropiede, che potrebbe chiudere la sfida. Esagerato.

AKPA AKPRO n.g.

PAROLO n.g.

PEREIRA n.g.

INZAGHI 6,5

Ammazza subito la partita, ma poi coi cambi rischia di riaprirla quando sembrava già chiusa. Frettoloso.

GIACOMELLI 6

Non fa danni e giudica bene tutti gli episodi controversi. Riabilitato.