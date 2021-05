Lazio-Genoa 0-0 diretta: iniziata la gara all'Olimpico

1'pt Iniziata la partita all'Olimpico, il primo pallone è per la squadra di Inzaghi.

Tutto pronto all'Olimpico, le squadre stanno entrando in campo. Tra pochi istanti sarà Lazio-Genoa.

Servono solamente i tre punti alla Lazio per continuare la propria corsa alla Champions League. Obiettivo che adesso la squadra di Simone Inzaghi vede da vicino, dopo la bella vittoria contro il Milan nell'ultimo turno. All'Olimpico si presenta il Genoa di Ballardini, quasi salvo, ma non per questo senza motivazioni. Mancherà Acerbi: assenza pesante per i biancocelesti. In campo si rivedrà dal primo minuto Hoedt. L'unico ballottaggio prima del match è stato vinto da Lulic su Fares. In avanti, vista anche l'assenza di Caicedo, coppia formata da Immobile e Correa. Tra i liguri non ci saranno Pandev e Criscito.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Shomurodov, Destro. Allenatore: Ballardini.

ARBITRO: Giacomelli.

