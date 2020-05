Lazio, gare porte chiuse? Spunta l'idea dei tifosi collegati in diretta streaming con l'Olimpico

Lontani, ma vicini. I tifosi della Lazio saranno “presenti” allo Stadio Olimpico anche a porte chiuse. Le foto dei sostenitori biancoceleste verranno riprodotte sugli spalti dell’impianto, probabilmente su delle sagome di cartone a grandezza naturale, e alcune immagini verranno proiettare sui maxi schermi delle due curve. Non è escluso che possano essere realizzati dei collegamenti in diretta streaming direttamente dalle abitazioni dei tifosi. Un modo originale, ideato dalla società, per far sentire meno sola la squadra di Simone Inzaghi nella volata scudetto. Le modalità per partecipare verranno comunicate dal club la prossima settimana. Intanto, sui social network diversi utenti hanno apprezzato l'idea. Iniziative simili sono state portate a termine con successo già in Germania.

