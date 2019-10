Lazio, il futuro di Caicedo è biancoceleste: ufficiale il rinnovo fino al 2022

«La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di prestazioni sportive del calciatore Felipe Caicedo sino al 30/06/2022». Così il club di Claudio Lotito, attraverso il proprio sito, ha comunicato che il matrimonio con il "Panterone" continuerà per almeno altri due anni. Il modo migliore per festeggiare il gol contro il Genoa, segnato domenica scorsa all'Olimpico e festeggiato sotto la Curva Nord dall'attaccante. Del resto la volontà dell'ecuadoriano era nota da tempo ai dirigenti della Lazio, ma mancava ancora l'accordo sull'ingaggio. L'ex Espanyol dovrebbe guadagnare circa 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Uno stipendio da top player, in linea con la crescita del monte ingaggi della Lazio. Simone Inzaghi lo considera un titolare a tutti gli effetti. Lo ha schierato con Immobile, Correa e Adekanye, e l'intesa ha funzionato con tutti. Bomber dai gol pesanti e assist-man, Caicedo è un jolly offensivo che il tecnico vuole impiegare con maggiore frequenza rispetto alla passata stagione. Giovedì prossimo contro il Rennes in Europa League dovrebbe giocare dall'inizio e far coppia con Ciro: a loro il compito ci capitalizzare le azioni offensive e rimettere in corsa la Lazio nel Girone E.

