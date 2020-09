Lazio, fumata bianca per Muriqi: il Fenerbahçe ha accettato l'offerta

Promesse mantenute. Dopo Reina ed Escalante, Simone Inzaghi è pronto ad accogliere un altro acquisto. Si tratta di Vedat Muriqi, 27enne attaccante del Fenerbahçe, che nell’ultima stagione in Turchia ha realizzato 17 reti in 36 partite. Un’operazione da circa 18 milioni di euro più bonus. Muriqi, dopo una lunga trattativa, è pronto per indossare la maglia della Lazio. Terminato lo scambio di documenti tra i club, il kosovaro si metterà in viaggio verso Roma per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

