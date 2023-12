Lazio-Frosinone, le ultime di formazione: dubbio sulle fasce e chance per Castellanos. Difra punta su Soulé

In assenza della conferenza stampa di Sarri, ieri ci ha pensato Matteo Guendouzi a presentare la gara con il Frosinone e il francese non ha avuto dubbi: «Siamo un grande club, per questo abbiamo l'obbligo di vincere più partite possibili durante la stagione – ha detto nel match program ufficiale della Lazio – compresa quella contro il Frosinone. Gol? Devo migliorare sotto questo aspetto, ma sono sicuro che continuando a lavorare con Sarri avrò la possibilità di crescere ancora».

Lazio, ballottaggio per i terzini. Frosinone con la difesa a tre

Il francese difficilmente non sarà ancora nel terzetto di titolare di centrocampo assieme a Rovella e Kamada. Sarà questo l'assetto mediano del 4-3-3 di Sarri che vedrà il solito Provedel tra i pali, Patric e Gila centrali, e due tra Marusic, Hysaj e Pellegrini sulle fasce. Davanti infine sono sicuri del posto Zaccagni e Felipe Anderson. Quest'ultimo è stato provato addirittura falso nueve, ma Mau alla fine dovrebbe puntare su Castellanos, lasciando perciò inizialmente Isaksen in panchina. Di Francesco invece proverà il colpaccio praticamente senza terzini e con un 3-4-3 tendente a un 3-5-2 dove a brillare dovrà essere la stella di Soulé.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Romagnoli, Luis Alberto, Immobile.

Diffidati: Rovella, Immobile, Zaccagni.

Squalificati: Lazzari.

Frosinone (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Brescianini, Barrenechea, Garritano; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All.: Di Francesco.

Indisponibili: Oyono, Lirola, Baez, Marchizza.

Diffidati: Oyono.

Squalificati: -