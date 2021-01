Lazio, tifosi a Formello per caricare la squadra prima del derby

Sarà un derby senza tifosi per via della pandemia, quello in scena questa sera all'Olimpico tra Lazio e Roma ma in tanti hanno deciso di far sentire la propria voce e sostenere la propria squadra del cuore fuori dai rispettivi centri sportivi con cori, sciarpe, bandiere e fumogeni. Mascherina per tutti, o quasi. Non manca chi l'abbassa per far sentire la propria voce.

Circa cinquecento (e sono destinati ad aumentare ancora) i tifosi della Lazio presenti presso il piazzale di un noto benzinaio di Formello a poche centinaia di metri dal centro sportivo della squadra biancoceleste. Da lì partirà il pullman della squadra di Simone Inzaghi alla volta dello stadio Olimpico. I tifosi biancocelesti non hanno voluto comunque far mancare la loro carica ai propri beniamini e dopo aver atteso il pullman, lo scorteranno fino allo stadio. Poi probabilmente si raduneranno a Ponte Milvio, storico luogo di ritrovo dei laziali prima e dopo le partite. Copione più o meno uguale nei pressi di Trigoria, quartier generale giallorosso: circa quattrocento i tifosi fuori dal Centro sportivo Fulvio Bernardini per sostenere la squadra di Paulo Fonseca. Anche qui cori, fumogeni e bandiere dalle 17 e fino alla partenza del pullman dei giallorossi diretto all'Olimpico, dove l'arrivo è previsto alle 18.45.

