Nuovo look. Nuova insegna. Nel centro sportivo di Formello continuano i lavori di ristrutturazione. Non più un semplice luogo per gli allenamenti, ma una vera e propria casa super accogliente per i giocatori della Lazio. Palestra e spogliatoi rifatti e ammodernati, campi e piscina sistemati alla perfezione, garage per il pullman e insegne con luci al neon sul muro di cinta. «S.S. Lazio Training Center», si legge su via di Santa Cornelia, prima di scorgere il cancello d’entrata su cui è stata dipinta un’aquila stilizzata, la stessa della maglia bandiera utilizzata in diverse stagioni, ma legata all’annata del “meno 9”. Il presidente Claudio Lotito ha seguito personalmente i lavori anche nel pieno dell’emergenza sanitaria Covid-19. Situazione che ha spinto il numero uno laziale ad accelerare i lavori per all’allestimento del Lazio Lab all’interno di Formello, un centro medico con studi e sale diagnostiche dedicato ai tesserati biancocelesti.

