​Lazio, Formello riapre: visite mediche in corso, primi allenamenti sul campo

Il primo a parlare di scudetto. Il primo a varcare, dopo la quarantena, i cancelli di Formello. Felipe Caicedo dà il via alle visite mediche in casa Lazio. Anamnesi accurata, controllo della temperatura, test sierologici e tamponi, ma solo nei casi di sospetto contagio da Covid-19. Questo l’iter a cui saranno sottoposti, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e della privacy, tutti i tesserati biancocelesti, compreso staff tecnico, staff sanitario e magazzinieri. Una profilassi che ricalca quella del nuovo protocollo della Figc. Ieri il presidente Claudio Lotito si è riunito nel centro sportivo con le altre figure di riferimento del club per stilare il calendario delle visite e delle sedute, verificando in prima persona lo stato degli studi medici e delle attrezzature. Oltre a Caicedo, si rivedono anche Jony, Patric, Jorge Silva (arrivato in bicicletta) e Adekanye, che avrebbero già effettuato qualche giro di campo al Fersini, sotto lo sguardo di mister Simone Inzaghi, posizionato a debita distanza.

Ultimo aggiornamento: 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA