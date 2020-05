© RIPRODUZIONE RISERVATA

Falsa ripartenza. Nell’incertezza, Inzaghi va avanti con il lavoro individuale. Oggi doveva essere il giorno degli allenamenti collettivi, del ritorno alla “normalità”. Non solo per la Lazio, ma per tutte le altre squadre, invece si riparte da dove si è cominciato il quattro di maggio, la data del rientro a Formello. Sembra d’assistere al gioco dell’oca, tre passi avanti e altrettanti indietro. Il nuovo protocollo non è stato ancora recepito o meglio, in casa biancoceleste, nonostante il centro sportivo biancoceleste offra tutti i comfort e le possibilità per andare in ritiro, Inzaghi e il suo staff preferiscono andare avanti con il lavoro individuale, in attesa che ci sia il via libera.Non è escluso che possa essere già oggi, ma fino a quando il protocollo non verrà cambiato, la Lazio lavorerà sui campi rispettando le distanze e, verosimilmente, facendo attenzione a disputare partitelle clandestine di qualsiasi genere. Non è stato facile lavorare tutti i giorni con questa metodologia, anche perché manca l’abitudine ad allenarsi in questo modo così particolare. I giocatori scalpitano per tornare a calciare il pallone “legalmente”, avere contatti fisici sul terreno di gioco e disputare partite senza doversi nascondere tra i teloni verdi. Tutto nella maniera più regolare possibile, evitando soprattutto il ritiro per quindici giorni. Tanti tra loro, questa situazione di rinchiudersi a Formello per due settimane senza vedere le proprie famiglie, non l’hanno proprio digerita. Ed è probabilmente, per questo motivo e per evitare facili nervosismi che la società insieme all’allenatore ha deciso di proseguire con gli allenamenti a distanza e a gruppi di quattro o cinque giocatori.Nei prossimi giorni verranno pure valutate le condizioni di calciatori come Jony, alle prese con un leggero problema al piede, Luis Alberto, piccolo fastidio muscolare, e Strakosha che sta meglio (ha sostenuto le visite mediche e ha avuto l’idoneità), ha già recuperato da una microfrattura da stress e si rivedrà in campo, forse già oggi. Se verrà modificato il protocollo, la Lazio tornerà alla normalità e, probabilmente, torneranno di nuovo gli ispettori federali a controllare. Nel primo blitz di sabato a Formello, la Lazio fa sapere di essere stata colta di sorpresa e non aspettarsi la visita della squadra della Figc. «Non avevamo nulla da nascondere e non ne sapevamo nulla del loro arrivo», ribadisce il presidente Lotito - dopo quello che è successo nei giorni scorsi e la visita degli 007 federali - che, arrivato a Formello in tarda mattinata, li ha poi condotti e guidati all’interno del centro sportivo laziale.