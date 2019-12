Acerbi, il leone che nessuno riesce a superare in dribbling

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insuperabile. In Italia e in Europa. Francesco Acerbi, conosciuto da tutti come il “Leone”, da oggi i tifosi potrebbero chiamarlo anche “The Wall”. Qualcuno, magari, già ce lo chiama, ma adesso è pure certificato. Già perché secondo l’”Opta Spordata”, la società inglese più importante per le statistiche dello sport, soprattutto sul calcio, il difensore biancoceleste è il primo e unico centrale dei primi cinque campionati europei più prestigiosi a non essere mai stato superato in un dribbling. Niente male davvero come primato, a maggior ragione per un difensore. Fino ad ora, dopo diciotto partite, è riuscito a fare meglio di gente come van Dijk, Varane, Sergio Ramos e Koulibaly in Italia, che sono subito dietro di lui in questa particolare classifica. E nel pomeriggio di oggi contro l’Udinese, il laziale tenterà di incrementare questo record piazzandosi per l’ennesima volta al centro del reparto arretrato della Lazio. Non c’era certo bisogno di questo record per capire quanto sia importante e prezioso come giocatore, sicuramente fa piacere e rende merito al ragazzo per quello che sta facendo sul campo ogni volta che viene chiamato in causa. E’ il leader della difesa e con lui lì dietro, Radu sembra aver ritrovato una seconda giovinezze, per non parlare di Patric e Luiz Felipe, completamente rigenerati. Il romeno tornerà titolare contro l’Udinese, mentre al posto dello spagnolo, fuori per infortunio, tornerà Luiz Felipe. Poco più avanti Leiva a fare il regista, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto come mezzali. Sulle corsie esterne Lazzari a destra e Lulic a sinistra, con il tandem più prolifico d’Europa Correa-Immobile in attacco. Non manca nulla per arrivare alla sesta vittoria consecutiva in campionato.