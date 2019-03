Lazio, Caicedo prova il sorpasso su Correa. Patric e Radu out

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Radu e Patric più fuori che dentro, mentre Correa scalpita. A ventiquattro ore dalla sfida con l’Inter, Inzaghi deve rivedere completamente la formazione che tanto bene aveva fatto nelle ultime due gare con Fiorentina e Parma, soprattutto in difesa. L’unico inossidabile è Acerbi. Lo spagnolo è ancora alle prese con una forte influenza e non si è mai allenato in settimana. Il romeno, invece, ha effettuato un provino ieri mattina, ma è andata male. La caviglia gli dà parecchio fastidio, tanto che non ha nemmeno tentato di colpire il pallone. Stamattina svolgerà un altro test e si valuterà il da farsi, ma il suo recupero, nonostante la voglia di esserci per l’importanza della gara, appare davvero complicato a meno che non si decida di forzare, magari con un’infiltrazione. La sensazione è che sia Radu, sia Patric non saranno della gara. Il designato a sostituire il romeno è Bastos, schierato ieri nella parte tattica a sinistra. Dall’altra parte, invece, è ballottaggio tra Luiz Felipe e Wallace, con il primo in vantaggio. Non è escluso che Inzaghi, prove effettuate ieri a parte, non decida in extremis di scambiare le fasce e schierare Bastos a destra e Luiz Felipe a sinistra.Tra gli acciaccati c’era pure Leiva, ma il brasiliano ha dato segnali più che confortanti. In regia ci sarà l’ex Liverpool, con Luis Alberto e Milinkovic al suo fianco. Fino all’ultimo spera di inserirsi Parolo, ma per il centrocampista si profila la quarta panchina consecutiva sempre che non accada altro in extremis. In avanti Immobile, mentre c’è un po’ d’incertezza su chi potrà affiancarlo. Caicedo infatti sta insidiando non poco Correa che spera di partire titolare e sbloccarsi, visto che l’ultimo in campionato gol l’ha segnato a novembre. «Vogliamo sognare, possiamo battere l’Inter. Il segreto? Il modulo, corriamo tutti, teniamo più la palla, la partita la facciamo noi, così è più facile», ha detto il Tucu a Sky. Curiosità. Ci sono discordanze sui biglietti laziali. Da Milano parlano di 1500 biancocelesti, ma alla Lazio ne risultano «circa 700 in tutto».