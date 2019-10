Lazio vecchia fa buon gioco (e vittoria): i nuovi stentano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinica e accorta, la Lazio si riscopre improvvisamente diversa. Segna a raffica e mantiene la porta inviolata. Anche colpa del Genoa, per carità, ma merito sopratutto di una ritrovata solidità. La grigliata (offerta già dal pentito Immobile) di venerdì ha restituito al gruppo serenità. I singoli tornano a esaltarsi nell’unità. Bellissimi i triangoli, le azioni e le trame per trovare il vantaggio. Il tanto criticato Strakosha (terzo clean sheet, dietro il solo Handanovic) sale in cattedra nel momento del bisogno: su Romero, con una parata da standing ovation, evita il pareggio. Poi si supera ancora con un doppio salvataggio. Il risultato è nemmeno un gol subito e un poker firmato sul tabellino da un biancoceleste diverso. Adesso, non solo per la difesa (appena 4 gol subiti), ma anche per la differenza reti (+7), la Lazio si ritrova dopo l’Inter (+11) al secondo posto. Ricomincia dal settimo in classifica (e 10 punti) però la scalata verso la Champions, con un Rennes di mezzo. In Europa Inzaghi è pronto a un altro turnover, deve gestire per forza le energie, ma occhio a nuove trasformazioni traumatiche.TENORIL’equilibro nasce dal buon senso. Non è un caso che, come contro il Parma, stavolta la Lazio regga anche nel secondo tempo. Il pressing è ragionato, Leiva cresce piano piano con un lavoro straordinario: 10 chilometri percorsi avanti e indietro, imposta (95 tocchi), sradica palloni (4 tackle e 4 anticipi) a ogni avversario. Decisivo anche l’ingresso di Caicedo per tenere alto il baricentro e il possesso in attacco, come era successo d’altronde a San Siro. Dove Immobile era entrato al suo posto nervoso, domenica invece rieccolo – prima del gol da capocannoniere liberatorio - sin troppo generoso. Suo l’assist per l’1 a 0 di Milinkovic e anche per il raddoppio annullato a Luis Alberto. Bentornati i due campioni spariti a Milano, la Lazio non può prescindere dal loro genio. Lo spagnolo inventa e pennella, è il regista (30 passaggi offensivi completati) assoluto. Il serbo mostra tutto il suo repertorio: interdizione, fisico (9 duelli vinti), qualità (4 chance create) e gioco aereo. Per Sergej finalmente sopratutto il primo gol in questo campionato.PASSATOMancavano le reti della difesa e del centrocampo. La sesta giornata restituisce un’altra Lazio. Nessuno spreco. Anzi, dopo le occasioni buttate sotto porta al vento, sembra un miraggio l’ultimo record: 26% di gol (4) per tiri (13), meglio addirittura del derby (23%, finito 3 a 0) del 2018. Inzaghi è più che soddisfatto, ma adesso non ammette nessun passo indietro. Il suo 3-5-2 fa un salto: con squadre con lo stesso modulo (Cluj e Inter) sinora non era arrivato mai un punto, ma non è casuale il volo col ritorno al passato. Il calcio d’Inzaghi va recepito, ecco perché lui venerdì aveva chiesto ai senatori una mano. La pace con Immobile si vede nel pubblico abbraccio, il patto Champions nelle prestazioni dei “vecchietti” Radu e Lulic in campo. Il rumeno piazza addirittura la palla all’incrocio, il bosniaco sforna un cross dietro l’altro. Sull’altra fascia persino Marusic (conclusioni a parte) sembra rinato. Un’ulteriore conferma del mercato estivo bocciato perché persino il prontissimo Lazzari è già spodestato. Come contro il Parma, Inzaghi s’affida all’undici vincente in Coppa Italia per riacciuffare la vittoria e un posto meno all’ombra in classifica. Ora la luce in fondo al tunnel è più nitida.