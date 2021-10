Lazio, prove di pace Luis Alberto-Sarri: lo spagnolo verso il rientro tra i titolari

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 11:10 - Ultimo aggiornamento: 11:15

Sorpresa dell'ultima ora. Prove di pace tra Sarri e Luis Alberto. Secondo alcune indiscerzioni provenienti da Formello, il Diez questa sera tornerà titolare dopo tre panchine consecutive. Nonostante il tecnico ieri in conferenza stampa abbia fatto capire che lo spagnolo, in questo momento, la Lazio non può permetterselo, in realtà stava lavorando ad altro. Sarà stata pretattica o magari che ha visto il giocatore con un impegno diverso in questi giorni di ritiro, ma nella gara di campionato d quest'oggi all'Olimpico, Luis Alberto dovrebbe ritrovare il suo posto a centrocampo accanto a Milinkovic. Anche il serbo è previsto tra i titolari. Ora non resta che aspettare chi vincerà il ballottaggio tra Leiva e Cataldi, ancora vivo, e vedere se la sorpresa legata a Luis Alberto verrà confermata o meno.

