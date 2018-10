Ultimo aggiornamento: 12:54

Classifica alla mano, la partita tra Lazio e Fiorentina è da considerarsi come il big match dell'8a giornata di Serie A insieme a Napoli - Sassuolo in programma in questo primo fine settimana di ottobre; i padroni di casa vogliono il pronto riscatto dopo il derby nettamente perso sabato scorso contro la Roma, mentre i viola, reduci dalla contestata vittoria casalinga sull'Atalanta, cercano oggi la prima vittoria stagionale lontano dalle mura amiche.